U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Ю.Гёргес VS К.Бертенс
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юлия Гёргес - Кики Бертенс
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Гёргес - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг30
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Гёргес✓
7
6
Ф.Ди Лоренцо
5
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Гёргес✓
1
6
77
Н.Вихлянцева
6
1
61
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
6
78
Ю.Гёргес
4
66
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич✓
5
6
6
Ю.Гёргес
7
3
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
1
77
Больше матчей
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс✓
6
3
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ди Лоренцо
2
1
К.Бертенс✓
6
6
Больше матчей
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