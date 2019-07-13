U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Халеп VS Н.Гиббс
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Николь Гиббс
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Николь Гиббс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг4
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Одиночный разряд
3-й раунд
М.Киз✓
6
3
7
С.Халеп
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6
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65
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7
77
Больше матчей
Николь
Гиббс
Гиббс
США
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)59
- Возраст26
WTA рейтинг135
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1
2
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