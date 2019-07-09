U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Ц.Ван VS Э.Барти
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Цян Ван - Эшли Барти
U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг18
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Доулхайд
4
4
Ц.Ван✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
Ц.Ван
6
4
66
К.Джорджи✓
4
6
78
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
Ц.Ван✓
0
6
6
А.Блинкова
6
1
4
Больше матчей
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Саккари
5
3
Э.Барти✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
2
62
Э.Барти✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти✓
5
6
6
М.Саккари
7
2
0
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