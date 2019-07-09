U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд

Ц.Ван VS Э.Барти

1 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Цян Ван - Эшли Барти

U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Цян Ван
Цян
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
18
Последние матчи
Больше матчей
Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей

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