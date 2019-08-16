U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд

Й.Конта VS К.Плишкова

1 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Йоханна Конта - Каролина Плишкова

U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йоханна Конта - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Йоханна Конта
Йоханна
Конта
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей

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