U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Й.Конта VS К.Плишкова
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Йоханна Конта - Каролина Плишкова
U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йоханна Конта - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Йоханна
Конта
Конта
Великобритания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст28
WTA рейтинг16
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Конта✓
6
6
Ч.Шуай
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта✓
6
6
М.Гаспарян
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
3
7
Й.Конта
3
6
5
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
Й.Конта
3
2
Больше матчей
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Болквадзе
1
4
К.Плишкова✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мартинкова
66
63
К.Плишкова✓
78
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
6
62
3
С.Кузнецова✓
3
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Плишкова✓
7
6
Р.Питерсон
5
4
Больше матчей
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