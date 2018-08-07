U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Корне VS Д.Пегула
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ализе Корне - Джессика Пегула
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Джессика Пегула на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг64
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
6
6
А.Корне
2
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
4
Л.Чжоу
65
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
4
2
А.Корне✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Фридсам✓
7
6
А.Корне
5
4
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Тревисан
77
4
1
А.Корне✓
65
6
6
Больше матчей
Джессика
Пегула
Пегула
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
7
6
Д.Пегула
5
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
2
2
Д.Пегула✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Пегула✓
6
3
6
А.Калинская
3
6
1
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Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Пегула✓
6
77
Л.Дэвис
2
62
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Пегула✓
5
6
6
И.Швёнтек
7
4
1
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