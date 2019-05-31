U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

M.Bolkvadze VS К.Плишкова

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Mariam Bolkvadze - Каролина Плишкова

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Mariam Bolkvadze - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Mariam Bolkvadze
Mariam
Bolkvadze
ГрузияГрузия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
202
Последние матчи
Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
3
Последние матчи
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