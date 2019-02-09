U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Питерсон VS Д.Ястремская
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Даяна Ястремская
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ребекка
Питерсон
Питерсон
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
3
3
Р.Питерсон✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Плишкова✓
7
6
Р.Питерсон
5
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
6
5
2
Р.Питерсон✓
2
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
3
7
Й.Конта
3
6
5
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
6
3
4
К.Джорджи✓
3
6
6
Больше матчей
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг32
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская✓
6
1
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кузнецова✓
4
79
6
Д.Ястремская
6
67
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
К.Возняцки
4
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин✓
6
6
Д.Ястремская
2
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Азаренко
5
5
Д.Ястремская✓
7
7
Больше матчей
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