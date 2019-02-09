U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Р.Питерсон VS Д.Ястремская

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Ребекка Питерсон - Даяна Ястремская

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ребекка Питерсон - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ребекка Питерсон
Ребекка
Питерсон
ШвецияШвеция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
32
Последние матчи
Больше матчей

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