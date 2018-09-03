U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Канепи VS Т.Мария

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Кайя Канепи - Татьяна Мария

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайя Канепи - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кайя Канепи
Кайя
Канепи
ЭстонияЭстония
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
82
Последние матчи
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Татьяна Мария
Татьяна
Мария
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
79
Последние матчи
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