U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Канепи VS Т.Мария
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кайя Канепи - Татьяна Мария
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайя Канепи - Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кайя
Канепи
Канепи
Эстония
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)74
- Возраст34
WTA рейтинг82
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WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт✓
6
7
К.Канепи
2
5
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Б.Бенчич✓
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6
6
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Татьяна
Мария
Мария
Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
WTA рейтинг79
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0
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