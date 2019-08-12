U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд

Н.Осака VS К.Гауфф

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Наоми Осака - Кори Гауфф

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Кори Гауфф
Кори
Гауфф
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    15
WTA рейтинг
140
Последние матчи
Больше матчей

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