U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Н.Осака VS К.Гауфф
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Кори Гауфф
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Сьех
63
7
2
Н.Осака✓
77
5
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Саснович
63
6
2
Н.Осака✓
77
2
6
Больше матчей
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг140
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф✓
6
4
6
Т.Бабош
2
6
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф✓
3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
6
6
К.Гауфф
4
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Халеп✓
6
6
К.Гауфф
3
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
6
67
5
К.Гауфф✓
3
79
7
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