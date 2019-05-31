U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
К.Плишкова VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - ...
U.S. Open Женщины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Болквадзе
1
4
К.Плишкова✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мартинкова
66
63
К.Плишкова✓
78
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
6
62
3
С.Кузнецова✓
3
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Плишкова✓
7
6
Р.Питерсон
5
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
6
Я.Ван
1
3
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