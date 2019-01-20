U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Стивенс VS А.Калинская

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Слоан Стивенс - Анна Калинская

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Слоан Стивенс
Слоан
Стивенс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
10
Последние матчи
Больше матчей
Анна Калинская
Анна
Калинская
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
127
Последние матчи
Больше матчей

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