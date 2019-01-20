U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Стивенс VS А.Калинская
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Слоан Стивенс - Анна Калинская
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг10
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Анна
Калинская
Калинская
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг127
Последние матчи
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Одиночный разряд
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