U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Ан VS С.Кузнецова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Светлана Кузнецова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Светлана Кузнецова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристи Херим Ан
Кристи Херим
Ан
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
141
Последние матчи
Больше матчей
Светлана Кузнецова
Светлана
Кузнецова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
63
Последние матчи
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