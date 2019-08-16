U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Ан VS С.Кузнецова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Светлана Кузнецова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Светлана Кузнецова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг141
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
6
К.Ан
3
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
6
6
Д.Тайхманн
3
4
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Векич✓
7
6
К.Ан
5
0
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Ан✓
6
6
Э.Мертенс
3
3
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
3
6
4
К.Ан✓
6
4
6
Больше матчей
Светлана
Кузнецова
Кузнецова
Россия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)73
- Возраст34
WTA рейтинг63
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
С.Кузнецова
5
65
М.Киз✓
7
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
6
62
3
С.Кузнецова✓
3
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова✓
6
6
С.Стивенс
1
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кузнецова✓
4
79
6
Д.Ястремская
6
67
2
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