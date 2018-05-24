U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Мертенс VS К.Плишкова

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Элис Мертенс - Кристина Плишкова

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
86
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Симона Халеп шагнула в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
04/06/2018
play
Видео

Элис Мертенс смела с корта Гаврилову, хотя Дарья не похожа на мусор

Ролан Гаррос
02/06/2018

Серена Уильямс разбила Кристину Плишкову в первом круге «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
29/05/2018

«Серена наказана за то, что она мать». Дочь Трампа возмутилась непопаданию Уильямс в число сеяных

Ролан Гаррос Женщины
24/05/2018