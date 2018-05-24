U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Мертенс VS К.Плишкова
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элис Мертенс - Кристина Плишкова
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
6
6
Д.Тайхманн
2
2
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Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Э.Мертенс
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1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
7
6
К.Макнелли
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Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
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Э.Мертенс
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Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
3
6
6
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6
3
1
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Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг86
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова✓
6
6
Д.Парри
4
3
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Первый раунд
К.Плишкова
3
78
66
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WTA Бухарест
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3
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К.Плишкова
3
6
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WTA Бухарест
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И.Бонавентюр
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