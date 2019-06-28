U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Калинская VS К.Ан
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анна Калинская - Кристи Херим Ан
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Калинская - Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анна
Калинская
Калинская
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг127
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Пегула✓
6
3
6
А.Калинская
3
6
1
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Калинская✓
6
4
6
К.Младенович
4
6
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Пюиг
6
65
4
А.Калинская✓
2
77
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Калинская✓
6
6
Н.Хибино
1
1
Больше матчей
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг141
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
6
К.Ан
3
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
6
6
Д.Тайхманн
3
4
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Векич✓
7
6
К.Ан
5
0
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Ан✓
6
6
Э.Мертенс
3
3
Больше матчей
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