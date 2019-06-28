U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Калинская VS К.Ан

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Анна Калинская - Кристи Херим Ан

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анна Калинская - Кристи Херим Ан на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анна Калинская
Анна
Калинская
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
127
Последние матчи
Больше матчей
Кристи Херим Ан
Кристи Херим
Ан
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
141
Последние матчи
Больше матчей

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