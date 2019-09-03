U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Полуфинал
Э.Свитолина VS С.Уильямс
5 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Элина Свитолина - Серена Уильямс
U.S. Open Женщины - 05 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Серена Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 05 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина✓
6
6
Й.Конта
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
В.Уильямс
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина✓
6
7
У.Осигве
1
5
Больше матчей
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Ц.Ван
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
К.Мухова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
5
6
6
К.Макнелли
7
3
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Уильямс✓
6
6
М.Шарапова
1
1
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
04/09/2019
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не стремится запугивать соперниц на корте
US Open