U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Полуфинал

Э.Свитолина VS С.Уильямс

5 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Элина Свитолина - Серена Уильямс

U.S. Open Женщины - 05 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Серена Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 05 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Серена Уильямс
Серена
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    37
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

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