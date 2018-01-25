U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
К.Ан VS Э.Мертенс
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Элис Мертенс
U.S. Open Женщины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг141
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Ан✓
6
7
А.Остапенко
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Калинская
2
3
К.Ан✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
6
К.Ан
3
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
6
6
Д.Тайхманн
3
4
Больше матчей
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс✓
6
6
К.Плишкова
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2
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Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
6
6
Д.Тайхманн
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WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
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Э.Мертенс
4
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WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
7
6
К.Макнелли
5
0
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