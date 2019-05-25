U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Соболенко VS Ю.Путинцева
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Юлия Путинцева
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
77
4
4
М.Саккари✓
64
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко✓
6
6
С.Чжэн
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
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А.Соболенко
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3
5
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Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева✓
6
6
М.Брингл
3
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
77
6
Ю.Путинцева
62
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
4
3
С.Стивенс✓
2
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
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77
3
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6
63
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
6
6
Ю.Путинцева
4
2
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