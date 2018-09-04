U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
И.Швёнтек VS А.Севастова
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ига Швёнтек - Анастасия Севастова
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ига Швёнтек - Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ига
Швёнтек
Швёнтек
Польша
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг49
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Йорович
0
1
И.Швёнтек✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Швёнтек
4
62
А.Контавейт✓
6
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
61
1
И.Швёнтек✓
77
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
И.Швёнтек
64
4
Н.Осака✓
77
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
6
3
4
И.Швёнтек✓
1
6
6
Больше матчей
Анастасия
Севастова
Севастова
Латвия
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг11
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Бушар
3
3
А.Севастова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
63
77
4
С.Кузнецова✓
77
64
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
77
6
А.Севастова
65
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Финал
А.Севастова✓
3
7
6
К.Кава
6
5
4
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Севастова✓
6
6
А.Потапова
4
2
Больше матчей
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