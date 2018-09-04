U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

И.Швёнтек VS А.Севастова

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Ига Швёнтек - Анастасия Севастова

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ига Швёнтек - Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ига Швёнтек
Ига
Швёнтек
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Севастова
Анастасия
Севастова
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
11
Последние матчи
Больше матчей

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