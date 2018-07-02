U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Мартич VS А.Богдан
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Петра Мартич - Ана Богдан
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Ана Богдан на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
6
4
6
Т.Зиданшек
4
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
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Одиночный разряд
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П.Мартич✓
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3
6
Д.Коллинс
4
6
4
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Ана
Богдан
Богдан
Румыния
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)-
- Возраст26
WTA рейтинг152
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Богдан✓
6
6
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3
1
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А.Богдан
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Й.Конта✓
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6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта✓
6
66
6
А.Богдан
1
78
2
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