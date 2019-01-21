U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Чжоу VS М.Киз

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Лин Чжоу - Мэдисон Киз

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лин Чжоу - Мэдисон Киз на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лин Чжоу
Лин
Чжоу
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей
Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей

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