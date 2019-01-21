U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Л.Чжоу VS М.Киз
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Лин Чжоу - Мэдисон Киз
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лин Чжоу - Мэдисон Киз на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лин
Чжоу
Чжоу
Китай
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг122
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
6
6
С.Ван
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
4
Л.Чжоу
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6
77
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Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг9
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Дои
5
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7
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