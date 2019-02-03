U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Томлянович VS М.Бузкова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Айла Томлянович - Мари Бузкова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Мари Бузкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей
Мари Бузкова
Мари
Бузкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
56
Последние матчи
Больше матчей

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