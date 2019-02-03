U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Томлянович VS М.Бузкова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Айла Томлянович - Мари Бузкова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Мари Бузкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг47
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WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Швёнтек✓
4
А.Томлянович
1
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
3
6
4
К.Ан✓
6
4
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Азаренко✓
6
6
А.Томлянович
2
0
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Одиночный разряд
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6
6
Д.Касаткина
3
1
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Одиночный разряд
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А.Томлянович
2
61
Е.Александрова✓
6
77
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Мари
Бузкова
Бузкова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)58
- Возраст21
WTA рейтинг56
Последние матчи
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс✓
1
6
6
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Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова✓
6
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