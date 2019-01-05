U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Корне VS Б.Бенчич

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Ализе Корне - Белинда Бенчич

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ализе Корне
Ализе
Корне
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
64
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей

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