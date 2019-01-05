Онлайн - Ализе Корне - Белинда Бенчич

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.