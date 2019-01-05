U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Корне VS Б.Бенчич
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ализе Корне - Белинда Бенчич
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг64
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
Д.Пегула
2
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
6
6
А.Корне
2
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
4
Л.Чжоу
65
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
4
2
А.Корне✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Фридсам✓
7
6
А.Корне
5
4
Больше матчей
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Минелла
3
2
Б.Бенчич✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
1
Б.Бенчич
4
0
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
2
4
Э.Свитолина✓
6
6
WTA Торонто
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Второй раунд
Б.Бенчич✓
5
6
6
Ю.Гёргес
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3
4
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Б.Бенчич✓
6
6
А.Потапова
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1
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