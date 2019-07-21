U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Свитолина VS В.Уильямс
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Винус Уильямс
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Винус Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина✓
6
7
У.Осигве
1
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
3
63
С.Кенин✓
6
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
77
6
Э.Свитолина
62
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
2
4
Э.Свитолина✓
6
6
Больше матчей
Винус
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст39
WTA рейтинг52
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
1
0
В.Уильямс✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Уильямс
2
3
М.Киз✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс✓
6
3
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс✓
7
6
Л.Дэвис
5
2
Больше матчей
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