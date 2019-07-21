Онлайн - Элина Свитолина - Винус Уильямс

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Винус Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.