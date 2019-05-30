U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Мухова VS С.Сьех

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Су-Вэй Сьех
Су-Вэй
Сьех
ТайваньТайвань
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    57
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей

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