U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Мухова VS С.Сьех
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг44
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
4
4
К.Мухова✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
77
4
63
М.Линетт✓
64
6
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
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6
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Одиночный разряд
1/4 финала
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7
6
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5
4
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Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг28
Последние матчи
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Одиночный разряд
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Я.Чепелова
4
7
3
С.Сьех✓
6
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6
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С.Сьех✓
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WTA Торонто
Одиночный разряд
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С.Кенин✓
6
6
С.Сьех
4
3
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