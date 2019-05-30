Онлайн - Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.