U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Ю.Гёргес VS Ф.Ди Лоренцо
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юлия Гёргес - Франческа Ди Лоренцо
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Гёргес - Франческа Ди Лоренцо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг30
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Гёргес✓
1
6
77
Н.Вихлянцева
6
1
61
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
6
78
Ю.Гёргес
4
66
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
6
Ю.Гёргес
7
3
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П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
1
77
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Гёргес
77
4
2
A
S.Waltert✓
65
6
3
Больше матчей
Франческа
Ди Лоренцо
Ди Лоренцо
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг125
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо✓
77
6
В.Кудерметова
64
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ди Лоренцо
2
1
К.Бертенс✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
4
5
Ф.Ди Лоренцо✓
6
7
WTA Богота
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
3
6
Ф.Ди Лоренцо
2
6
4
WTA Чарльстон
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо
3
5
А.Большова✓
6
7
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