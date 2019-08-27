U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Уильямс VS К.Макнелли
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Серена Уильямс - Кэти Макнелли
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - Кэти Макнелли на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Уильямс✓
6
6
М.Шарапова
1
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс✓
1
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Н.Осака
3
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
7
6
Е.Александрова
5
4
Больше матчей
Кэти
Макнелли
Макнелли
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг121
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макнелли✓
6
6
Т.Бачински
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
7
6
К.Макнелли
5
0
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Джорджи✓
77
6
К.Макнелли
65
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
К.Макнелли✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макнелли✓
6
1
6
К.Макхэйл
3
6
3
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