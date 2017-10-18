U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Плишкова VS Д.Парри
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристина Плишкова - Диана Парри
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Плишкова - Диана Парри на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг86
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова
3
78
66
К.Гарсия✓
6
66
78
WTA Бухарест
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг✓
6
3
6
К.Плишкова
3
6
3
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бонавентюр
0
2
К.Плишкова✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
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5
1
К.Плишкова✓
7
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6
2
6
К.Плишкова
4
6
4
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Диана
Парри
Парри
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст16
WTA рейтинг-
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Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс✓
6
6
Д.Парри
1
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Первый раунд
Д.Парри✓
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4
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