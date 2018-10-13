U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Петкович VS М.Бузарнеску
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андреа Петкович - Михаэла Бузарнеску
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
WTA рейтинг88
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
6
5
63
К.Джорджи✓
3
7
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Брингл✓
6
6
А.Петкович
0
3
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Первый раунд
А.Петкович
6
2
5
М.Никулеску✓
2
6
7
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
4
4
К.Возняцки✓
6
6
Больше матчей
Михаэла
Бузарнеску
Бузарнеску
Румыния
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)59
- Возраст31
WTA рейтинг129
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
6
3
3
А.Блинкова✓
1
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузарнеску
2
2
Д.Касаткина✓
6
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ферро✓
1
77
7
М.Бузарнеску
6
62
5
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
6
1
0
М.Бузарнеску✓
1
6
6
Больше матчей
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