U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Петкович VS М.Бузарнеску

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Андреа Петкович - Михаэла Бузарнеску

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей
Михаэла Бузарнеску
Михаэла
Бузарнеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
129
Последние матчи
Больше матчей

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