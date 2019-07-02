U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Пармантье VS А.Павлюченкова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Полин Пармантье - Анастасия Павлюченкова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полин
Пармантье
Пармантье
Франция
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)65
- Возраст33
WTA рейтинг81
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса✓
6
77
П.Пармантье
4
64
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Самсонова✓
6
3
6
П.Пармантье
0
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Суарес✓
77
77
П.Пармантье
62
64
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова
6
64
0
A
П.Пармантье✓
4
77
5
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Пармантье
6
2
64
П.Херцог✓
2
6
77
Больше матчей
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова✓
3
6
7
А.Соболенко
6
3
5
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл✓
6
4
7
А.Павлюченкова
2
6
5
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
3
Б.Бенчич✓
6
6
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
4
2
М.Минелла✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое