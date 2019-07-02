U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Пармантье VS А.Павлюченкова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Полин Пармантье - Анастасия Павлюченкова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полин Пармантье
Полин
Пармантье
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
81
Последние матчи
Больше матчей
Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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