U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Кирстя VS А.Большова
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Сорана Кирстя - Алена Большова
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - Алена Большова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг106
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя✓
7
6
К.Синякова
5
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
0
4
В.Ивахненко✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
4
6
2
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6
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
С.Кирстя
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3
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Одиночный разряд
Второй раунд
А.Большова✓
77
77
С.Кирстя
65
63
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Алена
Большова
Большова
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг100
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова✓
6
0
6
Б.Стрыцова
3
6
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Большова
0
2
A
Б.Крейчикова✓
6
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова✓
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6
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