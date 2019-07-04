U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Соболенко VS В.Азаренко
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Виктория Азаренко
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Виктория Азаренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
77
4
4
М.Саккари✓
64
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко✓
6
6
С.Чжэн
4
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
П.Мартич
1
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова✓
3
6
7
А.Соболенко
6
3
5
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Финал
С.Чжэн✓
6
77
А.Соболенко
3
63
Больше матчей
Виктория
Азаренко
Азаренко
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг41
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич✓
6
7
В.Азаренко
2
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
1
Б.Бенчич
4
0
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Азаренко
5
5
Д.Ястремская✓
7
7
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
6
К.Джорджи
2
2
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич✓
6
6
В.Азаренко
4
3
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