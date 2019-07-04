U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Соболенко VS В.Азаренко

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Арина Соболенко - Виктория Азаренко

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Виктория Азаренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Виктория Азаренко
Виктория
Азаренко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
41
Последние матчи
Больше матчей

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