U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Возняцки VS Я.Ван

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Каролин Возняцки - Яфань Ван

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Возняцки
Каролин
Возняцки
ДанияДания
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей
Яфань Ван
Яфань
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
50
Последние матчи
Больше матчей

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