U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Возняцки VS Я.Ван
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролин Возняцки - Яфань Ван
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг19
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
К.Возняцки
4
4
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Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
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3
4
И.Швёнтек✓
1
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Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг50
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
6
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3
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