Онлайн - Элис Мертенс - Андреа Петкович

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.