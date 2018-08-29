U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Э.Мертенс VS А.Петкович
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элис Мертенс - Андреа Петкович
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс✓
6
6
К.Плишкова
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
Второй раунд
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Одиночный разряд
Первый раунд
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
6
Э.Мертенс
3
3
Больше матчей
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
WTA рейтинг88
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович✓
6
6
П.Квитова
4
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