U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд

Э.Мертенс VS А.Петкович

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Элис Мертенс - Андреа Петкович

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
88
Последние матчи
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