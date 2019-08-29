U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
... VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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U.S. Open Женщины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
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