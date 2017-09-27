U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Шарма VS М.Линетт

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Астра Шарма - Магда Линетт

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Астра Шарма - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Астра Шарма
Астра
Шарма
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
94
Последние матчи
Больше матчей
Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
53
Последние матчи
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