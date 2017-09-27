U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Шарма VS М.Линетт
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Астра Шарма - Магда Линетт
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Астра Шарма - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Астра
Шарма
Шарма
Австралия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг94
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А.Саснович✓
6
4
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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Одиночный разряд
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6
Больше матчей
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг53
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
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7
5
4
М.Линетт✓
5
7
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Первый раунд
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