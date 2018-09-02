U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Канепи VS Д.Векич

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Кайя Канепи - Донна Векич

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайя Канепи - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кайя Канепи
Кайя
Канепи
ЭстонияЭстония
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
82
Последние матчи
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Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
23
Последние матчи
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