U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Канепи VS Д.Векич
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Кайя Канепи - Донна Векич
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайя Канепи - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кайя
Канепи
Канепи
Эстония
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)74
- Возраст34
WTA рейтинг82
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Канепи✓
5
77
6
Т.Мария
7
64
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт✓
6
7
К.Канепи
2
5
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
3
1
Б.Бенчич✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
7
5
4
К.Канепи✓
5
7
6
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Канепи
7
2
4
П.Мартич✓
5
6
6
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Хогенкамп
64
3
Д.Векич✓
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич✓
6
7
В.Азаренко
2
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
3
Д.Векич✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
64
3
С.Кузнецова✓
77
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
03/02/2019
Кики Бертенс победила Донну Векич и выиграла четвертый титул за 12 месяцев
WTA Санкт-Петербург
Видео
03/09/2018
Сокрушительные удары Серены и Канепи, на фоне которых женственным выглядит даже теннис Федерера
US Open