U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Э.Барти VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - ...
U.S. Open Женщины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
2
62
Э.Барти✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти✓
5
6
6
М.Саккари
7
2
0
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти✓
4
7
7
А.Контавейт
6
5
5
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