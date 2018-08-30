U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Кирстя VS К.Синякова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Сорана Кирстя - Катерина Синякова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сорана Кирстя
Сорана
Кирстя
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
106
Последние матчи
Больше матчей
Катерина Синякова
Катерина
Синякова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
37
Последние матчи
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