U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Кирстя VS К.Синякова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Сорана Кирстя - Катерина Синякова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сорана Кирстя - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг106
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
0
4
В.Ивахненко✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
4
6
2
Ж.Кристиан✓
6
4
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Анисимова✓
6
6
С.Кирстя
3
3
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Большова✓
77
77
С.Кирстя
65
63
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя✓
5
6
7
К.Юван
7
4
5
Больше матчей
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг37
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт✓
77
6
К.Синякова
63
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Синякова✓
4
78
6
Б.Пера
6
66
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова✓
6
6
Я.Ван
3
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
3
Д.Векич✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
31/08/2018
Такую Шарапову ты давно не видел – десятки беспощадных ударов превратили Кирстю в пепел
US Open