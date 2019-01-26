U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Петкович VS П.Квитова
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андреа Петкович - Петра Квитова
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
WTA рейтинг88
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
6
5
63
К.Джорджи✓
3
7
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Брингл✓
6
6
А.Петкович
0
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович
6
2
5
М.Никулеску✓
2
6
7
Больше матчей
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
4
П.Квитова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари✓
6
2
6
П.Квитова
4
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
4
6
6
П.Квитова
6
2
4
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Линетт
3
2
П.Квитова✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
5
2
П.Квитова✓
7
6
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