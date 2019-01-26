U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Петкович VS П.Квитова

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Андреа Петкович - Петра Квитова

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей
Петра Квитова
Петра
Квитова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей

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