U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Саккари VS Ш.Пен
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мария Саккари - Шуай Пен
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мария Саккари - Шуай Пен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мария
Саккари
Саккари
Греция
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст24
WTA рейтинг29
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари✓
6
6
К.Джорджи
1
0
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари✓
6
6
К.Джорджи
3
0
Больше матчей
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг167
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Одиночный разряд
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