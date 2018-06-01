U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Саккари VS Ш.Пен

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Мария Саккари - Шуай Пен

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мария Саккари - Шуай Пен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мария Саккари
Мария
Саккари
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей
Шуай Пен
Шуай
Пен
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
167
Последние матчи
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