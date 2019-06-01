U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Е.Александрова VS Ч.Шуай

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Екатерина Александрова - Чжэн Шуай

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Чжэн Шуай
Чжэн
Шуай
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей

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