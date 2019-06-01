U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Е.Александрова VS Ч.Шуай
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Екатерина Александрова - Чжэн Шуай
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг43
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
С.Стосур
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп✓
3
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
6
6
К.Суарес
4
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
7
6
Е.Александрова
5
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова✓
6
6
Ч.Шуай
4
3
Больше матчей
Чжэн
Шуай
Шуай
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)66
- Возраст30
WTA рейтинг34
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
2
1
Ч.Шуай✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
3
4
А.Петкович✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова✓
6
6
Ч.Шуай
4
3
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
77
6
А.Севастова
65
2
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
4
7
2
Д.Коллинс✓
6
5
6
Больше матчей
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