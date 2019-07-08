U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Риске VS Г.Мугуруса
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Гарбинье Мугуруса
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
77
Э.Риске
3
64
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
64
6
Э.Риске
4
77
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
6
2
67
Э.Риске✓
4
6
79
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
4
6
3
С.Уильямс✓
6
4
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Барти
6
2
3
Э.Риске✓
3
6
6
Больше матчей
Гарбинье
Мугуруса
Мугуруса
Испания
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг25
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз✓
64
77
6
Г.Мугуруса
77
65
4
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Хаддад Майя✓
6
6
Г.Мугуруса
4
4
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Стивенс✓
6
6
Г.Мугуруса
4
3
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Мугуруса✓
6
6
Э.Свитолина
3
3
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Мугуруса✓
6
6
Ю.Ларссон
4
1
Больше матчей
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