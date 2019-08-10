U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Осака VS М.Линетт
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Магда Линетт
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Сьех
63
7
2
Н.Осака✓
77
5
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Саснович
63
6
2
Н.Осака✓
77
2
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Н.Осака
3
4
Больше матчей
Магда
Линетт
Линетт
Польша
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)59
- Возраст27
WTA рейтинг53
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Шарма
3
4
М.Линетт✓
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
7
5
4
М.Линетт✓
5
7
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт✓
77
6
К.Синякова
63
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
77
4
63
М.Линетт✓
64
6
77
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Линетт✓
6
6
А.Саснович
1
4
Больше матчей
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