U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Н.Осака VS М.Линетт

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Наоми Осака - Магда Линетт

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Магда Линетт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Магда Линетт
Магда
Линетт
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.71
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
53
Последние матчи
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