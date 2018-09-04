U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Бабош VS К.Суарес

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Тимеа Бабош - Карла Суарес

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Карла Суарес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тимеа Бабош
Тимеа
Бабош
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
112
Последние матчи
Больше матчей
Карла Суарес
Карла
Суарес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.62
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
33
Последние матчи
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