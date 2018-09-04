U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Бабош VS К.Суарес
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Тимеа Бабош - Карла Суарес
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тимеа Бабош - Карла Суарес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг112
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- Рост (м)1.62
- Вес (кг)61
- Возраст30
WTA рейтинг33
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