U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Финал
Б.Андрееску VS С.Уильямс
7 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Серена Уильямс
U.S. Open Женщины - 07 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Серена Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 07 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
63
5
Б.Андрееску✓
77
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Т.Таунсенд
1
6
2
Б.Андрееску✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
Больше матчей
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Свитолина
3
1
С.Уильямс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Ц.Ван
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
К.Мухова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
5
6
6
К.Макнелли
7
3
1
Больше матчей
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