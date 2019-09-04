U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Финал

Б.Андрееску VS С.Уильямс

7 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Серена Уильямс

U.S. Open Женщины - 07 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Серена Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 07 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Бьянка Андрееску
Бьянка
Андрееску
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей
Серена Уильямс
Серена
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    37
WTA рейтинг
8
Последние матчи
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