U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
K.Volynets VS Б.Андрееску
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Katie Volynets - Бьянка Андрееску
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Katie Volynets - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Katie
Volynets
Volynets
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг-
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Кенин
4
65
Б.Андрееску✓
6
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
0
6
4
Б.Андрееску✓
6
2
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
7
2
5
Б.Андрееску✓
5
6
7
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