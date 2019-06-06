U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Осака VS А.Блинкова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Анна Блинкова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Анна Блинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг1
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Сьех
63
7
2
Н.Осака✓
77
5
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Саснович
63
6
2
Н.Осака✓
77
2
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Н.Осака
3
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
И.Швёнтек
64
4
Н.Осака✓
77
6
Больше матчей
Анна
Блинкова
Блинкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг84
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
Ц.Ван✓
0
6
6
А.Блинкова
6
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
6
3
3
А.Блинкова✓
1
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Вандевеге
3
0
А.Блинкова✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Блинкова
2
7
2
V.Gracheva✓
6
5
6
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Блинкова
3
77
4
М.Киз✓
6
65
6
Больше матчей
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