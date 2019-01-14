U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Большова VS Б.Стрыцова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Алена Большова - Барбора Стрыцова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Большова - Барбора Стрыцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алена
Большова
Большова
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг100
Последние матчи
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Большова
0
2
A
Б.Крейчикова✓
6
3
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова✓
6
6
В.Флинк
3
2
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Анисимова✓
6
6
А.Большова
3
0
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Одиночный разряд
3-й раунд
Е.Александрова
2
5
А.Большова✓
6
7
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Большова✓
77
77
С.Кирстя
65
63
Больше матчей
Барбора
Стрыцова
Стрыцова
Чехия
- Рост (м)1.64
- Вес (кг)62
- Возраст33
WTA рейтинг31
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
4
69
Д.Касаткина✓
6
711
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Уильямс✓
6
6
Б.Стрыцова
1
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Стрыцова✓
77
6
Й.Конта
65
1
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Б.Стрыцова✓
4
7
6
Э.Мертенс
6
5
2
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