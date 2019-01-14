U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Большова VS Б.Стрыцова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Алена Большова - Барбора Стрыцова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Большова - Барбора Стрыцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алена Большова
Алена
Большова
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
100
Последние матчи
Больше матчей
Барбора Стрыцова
Барбора
Стрыцова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.64
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей

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