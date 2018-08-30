U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Т.Таунсенд VS С.Кирстя
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Тейлор Таунсенд - Сорана Кирстя
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тейлор Таунсенд - Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тейлор
Таунсенд
Таунсенд
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)77
- Возраст23
WTA рейтинг116
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд✓
2
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
6
3
2
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Одиночный разряд
Второй раунд
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Т.Таунсенд
7
2
2
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Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг106
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кирстя✓
3
6
6
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4
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Первый раунд
С.Кирстя✓
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С.Кирстя
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С.Кирстя
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3
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