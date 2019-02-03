U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Контавейт VS А.Томлянович
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анетт Контавейт - Айла Томлянович
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анетт
Контавейт
Контавейт
Эстония
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)65
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти✓
4
7
7
А.Контавейт
6
5
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Швёнтек
4
62
А.Контавейт✓
6
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
79
6
А.Кербер
67
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Плишкова✓
6
7
А.Контавейт
3
5
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг47
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Швёнтек✓
4
А.Томлянович
1
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
3
6
4
К.Ан✓
6
4
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Азаренко✓
6
6
А.Томлянович
2
0
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Д.Касаткина
3
1
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